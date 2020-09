Gli squali, un tempo, potrebbero aver avuto le ossa... ma solo per poco

La maggior parte dei vertebrati di oggi ha scheletri fatti di ossa. Tuttavia, gli squali e i loro parenti, hanno scheletri più leggeri e flessibili fatti di cartilagine. Un fossile di 410 milioni di anni fa, di un antico pesce corazzato scoperto di recente, potrebbe rivoluzionare tutto quello che sappiamo sull'evoluzione degli squali.

Il fossile, chiamato Minjinia turgenensis, appartiene a un gruppo di pesci corazzati chiamati placodermi (una classe completamente estinta di vertebrati simili ai pesci moderni) ed è strettamente correlato all'ultimo antenato comune sia degli squali che dei pesci ossei. Il team che ha esaminato il fossile ha scoperto qualcosa di incredibile: parte del suo cranio, inclusa la scatola cranica, era fatto di ossa.

Ciò suggerisce che gli squali potrebbero aver avuto delle ossa, che hanno successivamente perso in seguito, piuttosto che mantenere la loro cartilagine durante i loro 400 milioni di anni di evoluzione. "Se gli squali avessero avuto scheletri ossei che hanno successivamente perso, potrebbe essere stata colpa di un adattamento evolutivo", afferma il dott. Martin Brazeau, che ha preso parte alla ricerca.

"Queste creature non hanno la vescica natatoria, che si è evoluta in seguito nei pesci ossei, ma uno scheletro più leggero li avrebbe aiutati a essere più mobili in acqua e nuotare a diverse profondità. Questo potrebbe essere ciò che ha aiutato gli squali a essere una delle prime specie ittiche globali, che si è diffusa negli oceani di tutto il mondo 400 milioni di anni fa", afferma infine Brazeau.

Il fossile in questione è stato scoperto in Mongolia, in alcune formazioni rocciose mai esplorate prima. Il team, in futuro, studierà altro materiale trovato, il che potrebbe aiutarli a ricostruire ulteriormente l'evoluzione degli squali.