Gli squali sono così vecchi che hanno fatto il giro della galassia due volte

Gli squali, con la loro presenza imponente e la loro storia evolutiva, ci offrono una prospettiva affascinante sul tempo e sullo spazio. Queste creature hanno fatto il giro della galassia, non una, ma due volte!

Sì, avete capito bene: gli squali hanno orbitato attorno al centro della Via Lattea due volte nella loro esistenza. Mentre la Terra ruota attorno al Sole, la nostra stella con tutti i pianeti al seguito, ruota attorno al centro della galassia. Con una velocità di circa 828.000 chilometri all'ora e a una distanza di circa 28.000 anni luce dal centro galattico, ci vogliono circa 230 milioni di anni per completare un'orbita attorno al centro della Via Lattea.

Questo significa che gli squali, che si sono evoluti circa 450 milioni di anni fa, hanno compiuto questo viaggio galattico due volte. Ma non è tutto: questi maestosi abitanti degli oceani sono così antichi che sono apparsi sulla Terra prima degli alberi, che hanno fatto la loro comparsa circa 390 milioni di anni fa. E mentre la storia della Terra ha visto l'evoluzione e l'estinzione dei dinosauri, gli squali hanno continuato a prosperare, superando addirittura quattro eventi di estinzione.

La loro capacità di adattarsi a diversi ambienti marini, dalla profondità degli oceani alle acque poco profonde e ai fiumi, e la loro dieta variegata, che include plancton, pesci, granchi, foche e balene, sono probabilmente alcune delle ragioni della loro resilienza. Durante il loro lungo viaggio galattico, se avessero avuto telescopi, avrebbero potuto persino osservare la formazione degli anelli di Saturno. Gli squali, con la loro storia affascinante, rimangono un simbolo di resistenza e adattabilità nel vasto universo.