Uno squalo lungo 8 metri è stato trovato morto su una spiaggia: chi o cosa lo ha ucciso?

Non capita certo tutti i giorni di trovare uno squalo morto - lungo ben 8 metri - sulla spiaggia. Quanto descritto, è accaduto a dei pescatori di Bremen, nel Maine, che hanno scoperto il cadavere della creatura martedì 5 gennaio. Al caso, stanno investigando i funzionari del Dipartimento delle risorse marine del Maine.

L'esemplare è uno squalo elefante maschio (Cetorhinus maximus) - uno degli squali più grandi del mondo, secondi solo agli squali balena - e la causa della morte rimane sconosciuta. Si possono trovare nelle acque calde di tutto il mondo, a volte migrano per migliaia di chilometri e sono le creature più grandi che navigano nelle acque al largo del New England.

Nella dieta di questi splendidi pesci non è prevista carne umana, poiché si nutrono nuotando in avanti e mantenendo le loro enormi bocche aperte, bevendo migliaia di tonnellate di acqua di mare ogni ora e filtrano in questo modo zooplancton e altri minuscoli invertebrati marini attraverso le loro branchie, secondo quanto riporta il Florida Museum.

Questo squalo ha un particolare modo di fare: in inglese viene chiamato Basking shark (che significa squalo che si crogiola al sole) per via della sua abitudine di riposare in superficie durante le ore più calde della giornata, proprio come se si stesse prendendo il sole, con la pinna dorsale che si agita su una parte del dorso visibile sopra la superficie.

Per adesso, i funzionari del Maine non sanno quale sia stata la causa della morte, ne sapremo sicuramente di più durante i prossimi giorni.