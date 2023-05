Uno squalo attacca e uccida un surfista in Australia in un modo insolito

Gli attacchi degli squali sono molto rari, ma purtroppo possono capitare. Recentemente, infatti, è stato riportato un assalto da parte di questo pesce ai danni di un surfista, al largo della costa del South Australia il 14 maggio. Lo squalo, secondo quanto riportato, ha attuato un comportamento insolito durante l'attacco.

Testimoni oculari hanno riferito che lo squalo è tornato dalla vittima tre volte, un comportamento atipico. La vittima è Simon Baccanello, insegnante di 46 anni, scomparso dopo l'attacco. Un passante che ha assistito all'assalto ha dichiarato ai media: “Ho visto la sua tavola che è stata trascinata sott'acqua... mentre lui cercava di risalire in superficie".

La vittima è stata dichiarata presunta morta dopo che i servizi di emergenza non sono riusciti a trovare il corpo, ma hanno recuperato un pezzo di muta e pezzi di polistirolo bianco della tavola da surf. Il caso è strano perché la maggior parte degli attacchi di squali sono il risultato di un errore da parte di queste creature (ecco l'assalto più mortale da parte degli squali della storia).

Dal basso i surfisti sembrano delle foche e, infatti, quando i pesci si accorgono dello sbaglio, solitamente nuoteranno via. Per questo motivo la perdita di sangue dopo un attacco è la principale causa di decessi. Nel caso qui riportato, però, uno squalo che effettua ripetuti attacchi a una persona è "atipico, ma non inaudito."

Secondo Gavin Naylor, direttore del Florida Program for Shark Research presso il Florida Museum, "se il morso è motivato dalla predazione o dalla territorialità, possono dare un morso iniziale e poi tornare a mordere di nuovo." Il motivo del ritorno da una vittima dipende dalla specie coinvolta, che è al momento sconosciuta.

Un evento terribile, lo sappiamo, e Baccanello sarebbe la seconda persona ad essere uccisa dagli squali in Australia quest'anno. Tuttavia, il numero di squali uccisi dall'umanità è ancora più spaventoso.