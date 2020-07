Lo squalo balena ha dei piccoli 'denti' intorno a suoi bulbi oculari

Il pesce più grande del mondo non è il "famigerato" squalo bianco, ma lo squalo balena, una creatura che ha gli occhi ricoperti da minuscoli denti chiamati "denticoli dermici", secondo quanto riporta un nuovo studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE. A che servono? Per evitare che i loro morbidi bulbi oculari vengano feriti.

Il pesce in questione può crescere fino a 18 metri, ma non sono aggressivi, poiché si nutrono di uno dei più piccoli animali dell'oceano, il Krill. I ricercatori del centro di ricerca di Okurwa Churashima, in Giappone, stavano studiando gli squali balena dell'acquario e degli esemplari morti per saperne di più sui loro strani occhi e hanno scoperto che queste creature avevano "bulbi oculari corazzati" unici.

Questa loro peculiarità è - molto probabilmente - una funzione protettiva, visto che impedisce all'occhio di subire abrasioni. "Per quanto ne sappiamo, i denticoli negli occhi non sono stati trovati in altri parenti dello squalo, comprese le specie strettamente correlate", affermano i ricercatori dello studio. "Sembra probabile, quindi, che i denticoli dell'occhio siano una caratteristica unica dello squalo balena."

Si credeva che gli squali balena privilegiassero altri sensi quando si trattava di valutare il loro ambiente, ma questo adattamento indica che la vista è forse il senso più importante per il successo di questi giganti buoni. I ricercatori sperano di continuare le loro ricerche sugli occhi di queste incredibili creature.

Lo sapevate? Lo squalo balena può vivere una vita incredibilmente longeva.