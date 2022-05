Questo è uno squalo bianco di quasi 4 metri e pesante 500 chilogrammi

I grandi squali bianchi sono animali senza alcun dubbio incredibili. Recentemente, una creatura di questa è emersa al largo della costa del New Jersey il 28 aprile mentre cercava ricche zone di pesca più a nord. Lo squalo bianco osservato, pensate, pesava la bellezza di quasi 500 chilogrammi (453 kg).

I ricercatori conoscevano già il pesce dal 2019, quando è stato catturato, etichettato e chiamato perfino "Ironbound", poiché è stato trovato vicino all'isola di West Ironbound vicino a Lunenburg, in Nuova Scozia. Lo squalo è lungo la bellezza di 3,7 metri e quando è stato avvistato dagli esperti stava migrando.

"La stagione degli amori è finita e Ironbound è in viaggio verso nord per entrare in un buon terreno di alimentazione e rinvigorirsi per il prossimo anno", ha dichiarato alla CNN Bob Hueter, scienziato capo dell'organizzazione no profit Ocearch. L'obiettivo di quest'ultima è etichettare e rintracciare i grandi squali bianchi.

Proprio per questo motivo un dispositivo, chiamato SPOT tag, è attaccato alla pinna dorsale e trasmette la posizione dello squalo a un satellite GPS. Questo tag non rimarrà per sempre nel pesce, poiché è progettato per cadere dopo alcuni anni (gli scienziati pensano proprio a tutto). Perché questo rintracciamento? Non è un segreto che gli squali stiano scomparendo dalla costa, e si tratta di un tentativo per localizzare i loro comportamenti.

Ironbound non è un esemplare da record, poiché sono stati etichettati bestioni di 5 metri e quasi 2.000 chilogrammi.