Uno squalo bianco è stato cacciato via da un gruppo di animali inaspettato

Al largo della costa meridionale dell'Africa, un evento ha catturato l'attenzione degli esperti di vita marina: un imponente branco di foche ha messo in fuga il più noto dei predatori, lo squalo bianco. Una scena che sembra ribaltare le consuete dinamiche predatorie mostrato nel documentario "Planet Earth III".

Le foche del Sud Africa, note per la loro voracità nei confronti degli enormi banchi di pesci che popolano le acque ricche di nutrienti, si sono mostrate in questa occasione come abili strateghe nella difesa collettiva. La sequenza, narrata dal celebre naturalista David Attenborough, mostra le piccole creature tuffarsi tra le onde alla ricerca di cibo, ma anche pronte a difendersi con ardore (sapete che la foca più grande del mondo può avere lo stesso peso di un container?).

Georgina Ward, produttrice associata dell'episodio "Coasts" e regista della sequenza, ha rivelato che la presenza di squali bianchi nella zona è aumentata negli ultimi vent'anni, probabilmente a causa dell'espansione della colonia di foche, ma anche per altri fattori ancora oggetto di studio. Le immagini aeree mostrano gli squali avvicinarsi ai margini scoscesi delle scogliere, costringendo le foche verso le rocce per facilitare la cattura.

Tuttavia, quando uno squalo si avvicina per attaccare, decine di foche si riuniscono e lo inseguono fino a mare aperto, unendosi in un branco sempre più numeroso e riuscendo a respingere il predatore. Questo comportamento di mobbing, una forma di difesa aggressiva osservata anche in altre parti del mondo, non era mai stato documentato con tale intensità e costanza come nella Penisola di Robberg.

La Ward sottolinea che, sebbene il mobbing sia noto come tattica difensiva nel regno animale, le dinamiche specifiche di queste interazioni tra foche e squali rimangono ancora un mistero da svelare. Incredibile come una creatura di 4 metri e pesante fino a 500 chilogrammi possa essere messa in difficoltà da un branco di "piccole" creature.

È proprio vero che l'unione fa la forza.