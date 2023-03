È questo lo squalo bianco più grande del mondo: ben oltre la media

Nonostante molte volte si abbia una paura quasi irrazionale per queste creature, poiché il numero di vittime è molto più esiguo di quello che si possa pensare, gli squali sono i più grandi pesci predatori del pianeta. Un esemplare, nello specifico, è particolarmente massiccio e si chiama Deep Blue.

Il grande bianco è in genere lungo circa 4,5 metri e può pesare come un piccola macchina: fino a 2.267 chilogrammi. Può raggiungere velocità di circa 24 chilometri e ci sono alcune razze che continuano a nuotare persino quando dormono.

Come detto qualche riga fa, Deep Blue (qui le foto di questo gigante dell'oceano) è il più grande squalo bianco conosciuto: è una femmina, misura oltre 6 metri di lunghezza e gli scienziati pensano che possa avere più di 50 anni, poiché si ritiene che sia stata vista per la prima volta negli anni '90.

Oltre ad avere delle cicatrici come segno di riconoscimento, il pesce sembra tornare nella stessa zona dell'isola messicana di Guadalupe per riprodursi ogni due anni. Come potrete immaginare, biologi marini e scienziati tengono sotto osservazione questo grande bianco in particolare, poiché può dire loro molto cose sulle loro abitudini.

I rapporti più recenti su Deep Blue sono stati pochi e rari, ma niente paura: sebbene Deep Blue possa essere uno dei pesci più grandi dell'oceano, queste creature sono molto sfuggenti e gli esperti stimano che la durata della vita di un grande squalo bianco sia di circa 30-70 anni.