Uno squalo di due metri è stato ritrovato morto su una spiaggia della Florida

Mentre Betty Gardner Gonzalez stava facendo della sana attività fisica sulla riva di Melbourne Beach, nella contea di Brevard, in Florida, si è ritrovata davanti i suoi occhi uno spettacolo davvero surreale: uno squalo di due metri deceduto sulla spiaggia.

La creatura è uno squalo toro (Carcharias taurus). Questi enormi pesci possono vivere per circa 15 o più anni, raggiungendo una lunghezza da 2 a 3 metri. Nonostante la loro mole a il loro aspetto, il C. taurus è una specie docile che generalmente attacca gli umani solo se vengono infastiditi per prima. Preferisce, quindi, restarne alla larga.

Gonzalez si accorse della carcassa a causa degli animali spazzini che volteggiavano sopra di essa. "È solo triste, soprattutto perché non so cosa l'abbia ucciso", ha dichiarato la donna a FOX 35 in un'intervista televisiva. "Ho capovolto lo squalo, per vedere se c'erano segni di qualche tipo e non posso dire come sia stato ucciso."

Attualmente non sappiamo ancora la causa della morte. Tuttavia, potrebbe essere collegata a una fioritura algale nota come "marea rossa" causata dall'organismo Karenia brevis. La sua presenza in acqua può causare irritazione alla pelle e tosse negli esseri umani e può rivelarsi fatale per una serie di animali marini.

Un caso clamoroso risale al 2018, quando vennero trovate carcasse di tartarughe, delfini e squali balena a causa di questa fioritura tossica (altre, invece, sono innocue e spettacolari).