Lo squalo fantasma è orrendo ed è anche uno dei più rari al mondo

In un articolo pubblicato sulla rivista Raffles Bulletin of Zoology, David Ebert direttore del programma del Pacific Shark Research Center presso la San Jose State University in California, ha scoperto insieme al suo team un nuovo squalo decisamente raro.

Dopo aver capito perché non abbiamo le branchie, questa volta ci troviamo precisamente nelle profondità del Mare delle Andamane, al largo delle coste della Thailandia. Si tratta di lontani parenti di squali e razzeappartenenti ad alcuni degli esemplari più antichi viventi oggi, i Chimaeriformes.

Questi macabri pesci, sono stati chiamati Chimaera supapae in onore del defunto Supap Monkolprasit, uno scienziato tailandese che ha trascorso la vita studiando proprio i pesci cartilaginei.

"Dal punto di vista evolutivo, queste chimere sono tra alcune delle più antiche stirpi di pesci, con un lignaggio che risale a 300-400 milioni di anni fa", ha detto Ebert.

Le chimere abitano le dorsali oceaniche delle profondità marine e si nascondono in acque scure, nutrendosi di animali che vivono sul fondo come crostacei, molluschi e vermi. Alcune specie possono crescere fino a 2 m di lunghezza.

Il giovane esemplare maschio in questione, è stato scoperto privo di vita durante un progetto di indagine in acque profonde condotto nel 2018. Gli scienziati lo hanno raccolto con una rete nel Mare delle Andamane a circa 775 metri di profondità.

I ricercatori lo hanno riconosciuto come una specie appena scoperta, dalla sua "testa massiccia con muso corto" e dai suoi grandi occhi ovali che rappresentano oltre il 32% della lunghezza totale della testa. Come potete osservare al seguente link, si tratta di uno squalo decisamente atipico.

Lungo 51 centimetri e dotato di ampie pinne pettorali, possiede inoltre dei fronzoli simili a piume, che secondo gli autori servono a nuotare meglio tra i fondali rocciosi. Naturalmente, i grandi occhi verdi aiutano l'animale a vedere nelle acque particolarmente scure.

Sebbene non si parli di un mostro marino con enormi denti, al momento sono stati rinvenuti solo 54 esemplari di questi peculiari pesci in tutto il mondo, a testimonianza della loro rarità!

Su Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) è uno dei più venduti di oggi.