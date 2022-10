Uno squalo sta girovagando nelle strade allagate della Florida dopo l'uragano Ian

Negli ultimi giorni avrete sicuramente sentito parlare dell'uragano Ian che si è abbattuto sulle coste degli Stati Uniti. Bene, il conseguente allagamento delle strade della Florida ha portato uno squalo in città, almeno secondo quanto è stato osservato da alcuni filmati che sono finiti sui social.

Il video a bassa risoluzione del cellulare (che potrete osservare come sempre in calce alla notizia e nel video qui sopra) sembra mostrare un pesce simile a uno squalo, da cui emerge la classica pinna, all'interno delle acque alluvionali suburbane di Fort Myers, nella contea di Lee, in Florida, dopo che l' uragano Ian ha colpito lo stato.

Diverse testate giornalistiche americane hanno iniziato a cercare prove sulla veridicità del fatto, e sembrano averle trovate. Il video secondo quanto riferito è stato girato il 28 settembre intorno alle 8:00 a Fort Myers. Rob McDonagh, vicedirettore di Storyful, ha twittato che i metadati dei file MP4 del video hanno confermato l'ora e la data in cui è stata girata la prova.

"Non sapevo cosa fosse: sembrava solo un pesce o qualcosa del genere", ha dichiarato l'autore del video ad AP News. "Ho ingrandito e tutti i miei amici mi hanno detto, 'È come uno squalo!'", stimando che fosse lungo circa 1,2 metri. La maggior parte degli esperti interrogati sembrava essere molto cauto sulle risposte, non volendo né confermare né smentire le riprese, ma George Burgess, ex direttore del programma sugli squali del Florida Museum of Natural History, ha affermato che "sembra essere uno squalo giovane".

Incredibilmente, secondo quanto riportato da Burgess, è possibile che giovani squali toro possano essere trovati spesso in acque a bassa salinità come fiumi ed estuari o anche in specchi d'acqua collegati al mare come canali e stagni. È assolutamente probabile, quindi, che uno squalo sia stato disorientato dall'uragano Ian e sia risalito a nuoto verso la città, o addirittura che sia stato trascinato nell'entroterra da un'ondata (nel frattempo il mistero su questo inquietante pesce è ancora aperto).