Ecco a voi lo 'squalo Godzilla', una creatura vissuta 300 milioni di anni fa

Una creatura, scoperta nell'ormai lontano 2013, ha finalmente ricevuto un nome adeguato: "squalo Godzilla". I paleontologi hanno trovato lo scheletro fossilizzato completo e ben conservato dell'antica creatura lunga 2 metri in un sito privato sulle montagne di Manzano, vicino ad Albuquerque, nel Nuovo Messico.

Lo squalo aveva 12 file di denti su mascelle robuste e potenti e un paio di spine dorsali lunghe 0,8 metri sul dorso. La creatura è stata nominata "Godzilla" a causa delle sue dimensioni, poiché era il più grande fossile del suo genere mai scoperto nell'area.

"Sono anche un grande fan del franchise cinematografico", afferma John-Paul Hodnett, paleontologo presso la Maryland-National Capital Parks and Planning Commission. "Così, quando sono venute alla luce le caratteristiche di questo squalo, ho pensato che fosse il soprannome perfetto." Lo squalo è chiamato ufficialmente Dracopristis hoffmanorum.

"È molto raro trovare materiale scheletrico di squali antichi, per non parlare di uno scheletro completo che ha anche preservato il contorno del corpo e altre impressioni dei tessuti molli", continua Hodnett. "Questo e il fatto di essere una nuova specie è sorprendente e unico". Il Dracopristis hoffmanorum appartiene a un gruppo di misteriosi squali antichi noti come Ctenacanthus che si separarono dagli squali e dalle razze circa 390 milioni di anni fa durante il periodo Devoniano.

A proposito di squali: la dieta dello squalo bianco vi sorprenderà, insieme al video di questo incontro ravvicinato.