Questo squalo, noto per i suoi terribili attacchi, ha una dieta inaspettata

Lo squalo tagliatore è una creatura davvero molto misteriosa e, poiché vive in profondità e sale in superficie solo di notte, non sappiamo molto sul suo conto. Con una lunghezza di soli 42-56 centimetri questo squalo, quando attacca una preda, strappa dei pezzi di lembi dalle loro carni (come potrete vedere in calce alla notizia).

Questi segni sono stati trovati in delfini, pesci spada, tartarughe marine, balene, squali bianchi, sottomarini militari e persino in alcuni esseri umani. Gli esperti, quindi, hanno creduto a lungo che lo squalo tagliatore preferisca cibarsi attaccando questi animali molto più grandi di lui... ma non sembra essere vero.

Una nuova ricerca sul contenuto dello stomaco di 14 di queste creature ha ora rivelato l'alimento preferito dello squalo tagliatore. Contrariamente a quanto affermato dagli scienziati, queste creature preferiscono cacciare prede della loro stessa taglia; i grandi pesci rappresentano meno del 10% della loro dieta.

"Questi animali occupano un ruolo ecologico unico negli oceani del mondo", spiega lo scienziato marino Aaron Carlisle dell'Università del Delaware. "Si nutrono di tutto, dai predatori all'apice più grandi e resistenti - come squali bianchi, orche, tutto ciò che puoi immaginare - fino alle più piccole creature. Non ci sono molti animali che fanno qualcosa del genere".

Ovviamente servono molti altri studi per chiarire la questione, ma sicuramente gli esperti hanno fatto luce su un aspetto ancora poco chiaro sulla creatura.