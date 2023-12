Uno squalo è stato visto fare uso di un potere sorprendente per la prima volta

Un gruppo di ricercatori, in Florida, ha documentato un evento sorprendente: uno squalo è riuscito a far ricrescere la maggior parte della propria pinna dorsale, dopo che era stata fatta a pezzi in seguito ad un grave attacco.

Questa volta non parliamo dello squalo bianco sbranato, ma di un raro squalo seta (Carcharhinus falciformis), il quale era tenuto d'occhio grazie ad un dispositivo satellitare attaccato alla sua pinna, dal giugno del 2022.

Il dispositivo era stato rimosso qualche settimana dopo da alcuni sconosciuti, causando gravi danni all'animale.

L'assalto è stato confermato da un sommozzatore locale, che ha poi mostrato le immagini della pinna mutilata al team. "Gli avevo detto che era impossibile non vedere il chip satellitare," spiega la ricercatrice Chelsea Black. "Ed è allora che ci ha mandato la prima foto dell'enorme buco nella pinna."

Non potendo più seguirne i movimenti gli scienziati non si aspettavano di rivederlo ma, incredibilmente, quasi un anno dopo, lo squalo è tornato nelle stesse acque sfoggiando una pinna guarita - seppur non bella come prima.

Gli squali seta possono crescere fino a 3 metri e si trovano nell'Oceano Indiano, Pacifico e Atlantico; ciononostante sono vulnerabili all'estinzione a causa della pesca e i ricercatori ritengono che chiunque abbia tagliato la pinna (con una certa precisione) non l'abbia fatto con l'intenzione di aiutarlo ma probabilmente per ricavarne un guadagno.

Gli scienziati stanno tentando tutt'oggi di comprendere meglio le abilità rigenerative degli squali, e questa è la prima volta che osserviamo una rigenerazione così estensiva in queste creature. "C'è una ragione per cui gli squali hanno continuato ad evolversi per milioni di anni, sopravvivendo a numerose estinzioni di massa," conclude Black. "Questa è un'altra prova della loro resilienza."

