Lo squalo se smette di muoversi annegherà? La risposta non è scontata

Ah gli squali che creature magnifiche, vere e proprie "macchine" perfette di madre natura. Tuttavia, sembra che il pesce abbia un piccolo punto debole: se smette di muoversi annegherà. La teoria in questione è nata per la prima volta nei libri di testo di biologia "Ripley's Believe It or Not!", ma sarà vero?

Gli squali per respirare devono rimuovere l'ossigeno dall'acqua. Il liquido entra nella bocca dello squalo e scorre sulle branchie. Qui ci sono centinaia di filamenti branchiali piumati, che a sua volta hanno migliaia di lamelle simili a foglie, che contengono vasi sanguigni. Il sangue assorbe l'ossigeno dall'acqua, mentre l'acqua in eccesso rifluisce dal corpo dello squalo attraverso le fessure branchiali.

Gli squali sono capaci di estrarre circa l'80% di ossigeno dall'1% di ossigeno presente nell'acqua (mentre noi umani, per fare un esempio, ne assorbiamo solo il 25% circa dal 24% presente dall'aria). Per mantenere un flusso costante, infatti, lo squalo ha bisogno costantemente di assorbire acqua e gli scienziati pensavano che la creatura dovesse muoversi in continuazione (anche quando dorme).

Quindi sì, ci sono alcuni squali che se smettono di nuotare moriranno per annegamento: stiamo parlando del grande squalo bianco, lo squalo mako, lo squalo salmone e lo squalo balena. Non tutti però hanno questa necessità. Ci sono altre creature della famiglia degli squali che utilizzano quello che si chiama in gergo "pompaggio buccale", che attirano l'acqua in bocca e sopra le branchie anche stando fermi.

La respirazione mentre si ci muove è chiamata "ram ventilation" e sono tanti i pesci che possono alternare tra l'una e l'altra, mentre altri - come quelli citati dinanzi chiamati "respiratori obbligati" - hanno completamente perso questa capacità.