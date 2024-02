Questo squalo vaga sulla Terra dal 1600 ed è ancora vivo oggi

Tra le creature che popolano i misteri degli oceani, lo squalo della Groenlandia (Somniosus microcephalus) si distingue non solo per le sue dimensioni imponenti ma anche per la sua longevità senza pari, detenendo il primato di vertebrato più longevo conosciuto dalla scienza, con una vita che può estendersi fino a 400 anni.

Questo signore degli abissi, che oggi solca le acque profonde, potrebbe aver già esplorato i mari quando nel lontano 1620 il mondo era un luogo molto diverso. La particolarità di questi giganti silenziosi risiede non solo nella loro straordinaria durata della vita ma anche nella sfida che hanno posto alla comunità scientifica per secoli, riguardo alla determinazione della loro età.

A differenza di altri squali, lo squalo della Groenlandia non presenta tessuti duri che consentano una facile misurazione dell'età attraverso gli anelli di crescita. Il codice per decifrare l'età di questi antichi navigatori è stato finalmente sbloccato grazie all'intreccio tra scienziati danesi, studi su cadaveri umani e un pizzico di mistero criminale.

La chiave di volta è stata la scoperta che utilizzando la datazione al radiocarbonio delle lenti oculari, contenenti proteine cristalline stabili nel tempo, è possibile determinare l'età degli squali. Questa tecnica, inizialmente applicata in ambito forense per risolvere intricati casi di omicidio, ha aperto nuove frontiere nella ricerca marina, offrendo agli scienziati uno strumento prezioso per stimare l'età di questi leviatani dei mari.

Ma come fa lo squalo della Groenlandia a raggiungere una tale età venerabile? Una teoria suggerisce che le acque gelide in cui abitano, mantenendosi intorno ai -1,6 gradi Celsius, possano avere proprietà anti-invecchiamento, unite a un metabolismo estremamente lento. Gli scienziati sono ancora alla ricerca di una risposta completa, esplorando i geni, il cuore e il sistema immunitario di questi squali, nella speranza di scoprire segreti che potrebbero persino arricchire la medicina umana con nuove terapie immunitarie.

Nonostante la loro imponente stazza, che può pesare fino a 1.200 chilogrammi, lo squalo della Groenlandia cresce a un ritmo lentissimo e raggiunge la maturità sessuale solo dopo circa 150 anni. E per aggiungere un tocco di singolarità a questi colossi, la loro vista potrebbe essere compromessa da parassiti che si attaccano o si posizionano sopra i loro occhi, oscurando o persino bloccando la loro visione.

Nella loro dieta, prevalentemente da spazzini, gli squali della Groenlandia prediligono carcasse di animali come orsi polari o renne cadute in mare attraverso il ghiaccio, anche se non disdegnano di cacciare foche e pesci. La loro interazione con l'uomo è minima, data la profondità a cui vivono, rendendo rarissimi gli incontri, e non sono noti attacchi a persone.

Nonostante le catture accidentali in attività di pesca di altre specie marine, la densità di popolazione degli squali della Groenlandia sembra rimanere elevata in alcune aree, suggerendo che non siano ancora in declino critico, nonostante una generale scarsità.