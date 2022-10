Lo squalo in questo video virale ha davvero 80 milioni di anni? Non proprio

Sul web capita spesso di vedere video assurdi o improbabili, come quello (che potrete osservare in calce alla notizia) che sostiene che uno squalo abbia 80 milioni di anni. Il filmato è del 2007 ed è stato girato all'Awashima Marine Park in Giappone. Dal 14 ottobre ad oggi ha ottenuto 8,7 milioni di visualizzazioni e occorre quindi fare chiarezza.

Innanzitutto la creatura che si vede nel video è uno squalo dal collare (Chlamydoselachus anguineus), pesce estremamente raro che vive tipicamente a profondità comprese tra 120-1.280 metri, che può crescere fino a 2 metri di lunghezza e ha circa 300 denti a forma di tridente su 25 file.

La sua distribuzione è ampia ma irregolare, e può essere trovato in luoghi come la costa della Norvegia, del Portogallo e persino in Australia. I ricercatori pensano che la specie sia una delle più antiche sopravvissute sulla Terra, poiché non sono cambiate molto negli ultimi 100 milioni di anni di storia evolutiva.

Gli squali dal collare appartengono all'ordine Hexanchiformes, specie vissuta al tempo del Cretaceo (lo stesso periodo dei dinosauri). Sono stati trovati fossili di questa specie che risalgono a 80 milioni di anni fa, ma la creatura che può essere osservata nel video ovviamente non è così vecchia e la sua età è di circa 25 anni.

Perfino gli squali più longevi al mondo non vivono così tanto.