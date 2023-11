Squalo in uno zoo mette alla luce un figlio, ma senza l'aiuto di un maschio

Il 23 agosto di quest’anno, al Brookfield Zoo, uno squalo Epaulette ha dato alla luce un cucciolo... La particolarità? Non ha avuto nessun compagno per il concepimento.

Gli squali Epaulette sono famosi per la loro capacità di “camminare” sul fondale marino, sono creature di piccole dimensioni, lunghe tra 70 e 100 centimetri, e sono native della regione Indo-Pacifico, in particolare dell’Australia e della Papua Nuova Guinea.

L’episodio manifestatosi al Brookfield Zoo è raro, ma non unico, ed è conosciuto come partenogenesi: è un tipo di riproduzione asessuata e solo in altre due occasioni è stato osservata negli squali Epaulette. Inoltre, è la seconda volta che in uno zoo degli Stati Uniti avviene questo fenomeno ad opera degli Epaulette.

Quando un organismo femmina riesce a produrre autonomamente prole, senza la necessità di un partner maschio, allora si sta riproducendo per partenogenesi. Non è niente di straordinario negli insetti, dato che avviene più comunemente, ma è stato registrato questo evento anche per alcuni rettili, pesci e uccelli.

Negli squali sembra essere una vera rarità e gli Epaulette rientrano nelle specie di squalo capaci di sperimentare la partenogenesi, dato che lo hanno dimostrato sia in natura che in cattività. Per i ricercatori del Brookfield Zoo è stata una versa scoperta: non avevano la minima idea che la madre fosse incinta, dato che non era a mai stata a contatto con uno squalo maschio.

Questo episodio ci ricorda che la natura è piena di sorprese e ci sono ancora tantissime cose che non riusciamo a prevedere o a giustificare. Gli squali Epaulette continuano a stupirci con le loro caratteristiche uniche, in grado di adeguarsi in diverse situazioni.