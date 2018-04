Square sta per comprare il creatore di siti internet Weebly per 356 milioni di dollari

Il colosso delle comunicazioni Square ha rivelato tramite un comunicato ufficiale l'intenzione di acquistare Weebly, il popolare tool dedicato alla costruzione e alla gestione dei siti internet, per la cifra di 365 milioni di dollari.

Il negoziato comprende un mix di denaro e di azioni, ed il suo scopo è quello di fondere assieme l'hardware e la tecnologia a disposizione delle due società per integrarle: da una parte abbiamo tutto il know-how di Square in materia di pagamenti digitali, dall'altra invece la capacità di Weebly di creare siti internet dotati di uno store online, che potrebbe essere considerata una soluzione unica per chiunque abbia voglia di aprire una nuova attività.

Il CEO Jack Dorsey ha dichiarato che "Square ha iniziato la sua attività offrendo soluzioni personalizzate per le aziende, mentre Weebly ha cominciato il suo cammino come compagnia esclusivamente sul web. Da allora, entrambe hanno continuato a sviluppare soluzioni per connettere tra loro queste due realtà, quella fisica e quella digitale, ed unendo le nostre forze possiamo spingerci ancor più in là".

L'acquisizione da parte di Square aiuterà l'azienda ad espandere il suo bacino di clienti, visto che Weebly conta 625.00 utenti abbonati, dei quali il 40% è distribuito su base internazionale. La conclusione dell'accordo è prevista per la seconda metà del 2018.

Una mossa che potrebbe aiutare le due compagnie a far fronte al nuovo fenomeno delle criptovalute, accettate di recente anche da PornHub.