Squid Game: la prova dell'episodio sette poteva finire molto meglio secondo la matematica

Squid Game è un successo clamoroso ed è diventata la serie Tv più guardata nella storia di Netflix. Su Reddit, recentemente, una discussione sull'episodio sette ha attirato la nostra curiosità. Ovviamente prima di procedere vogliano avvisarvi che la notizia contiene spoiler e anticipazioni sulla serie. Continuate a vostro rischio e pericolo.

Nell'episodio sette i partecipanti dello Squid Game devono attraversare un ponte di vetro con 18 piattaforme scegliendo accuratamente tra due opzioni apparentemente identiche: davanti a loro avranno del vetro temperato - capace di reggere il peso di due persone - o del vetro normale, che si frantumerà subito dopo aver messo piede sulla superfice.

Innanzitutto, il giocatore ha sempre il 50% delle possibilità di indovinare la lastra giusta per ogni salto. Tuttavia - così come viene affermato anche nella serie tv - la probabilità di indovinare tutte e 18 le lastre è soltanto dello 0,0003815%. In calce alla notizia potrete vedere un'immagine che riassume la probabilità di arrivare vivo alla fine del ponte dopo ogni salto.

Statisticamente parlando, quindi, 1 persona su 4 riesce ad effettuare - almeno - tre salti, dando agli sfidanti dietro di lui delle informazioni vitali per sopravvivere. Ragionando in questa maniera, già il giocatore numero 10 (e quindi tutti gli altri dietro di lui) potrebbe sopravvivere. Ovviamente all'interno della serie ci sono stati alcuni "problemi" che hanno causato diverse morti prima del salto.

In un contesto molto più razionale, insomma, ci sarebbero stati molti più sopravvissuti (almeno sei). Per dimostrare quanto affermato, l'utente SwissVictory ha creato un programma in Python per riprodurre essenzialmente questo scenario 100.000 volte. Secondo una stima matematica, se i giocatori non si fossero uccisi tra di loro ci sarebbero stati soltanto 9 morti (invece che 13).

La probabilità di avere meno di 10 morti, infatti, era del 75%, mentre la probabilità di avere soltanto 3 vincitori, sempre secondo i test dell'utente, erano di circa l'1,2%. Ovviamente qui si sta ragionando seguendo un puro ragionamento matematico, senza considerare le emozioni e le paure dei giocatori (a proposito, ecco qui la recensione di Squid Game).

Certo, se non si fossero uccisi tra loro sul ponte sicuramente qualcun altro sarebbe sopravvissuto.