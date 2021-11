SSC Napoli annuncia partnership con il Memecoin Floki

Il mondo delle criptovalute si unisce sempre di più allo sport. Se la scorsa settimana lo stadio dei Los Angeles Lakers è stato ribattezzato in Crypto.com Arena, nelle ultime giornate SSC Napoli ha annunciato una partnership con Floki Inu o FLOKI, Memecoin che ora apparirà con il suo logo sulla maglietta azzurra del team partenopeo.

L’annuncio è giunto tramite il sito ufficiale della società calcistica, dove il dipartimento marketing di Floki ha dichiarato quanto segue: “Ci piace definire Floki come la criptovaluta del popolo. Nei nostri piani per essere la criptovaluta più conosciuta e più utilizzata al mondo, l'SSC Napoli rappresenterà una risorsa chiave, dato che il club è un marchio globale con una storia straordinaria insieme a una fantastica fanbase. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare con loro e supportare in campo la SSC Napoli grazie alla presenza del nostro logo sulla maglia da gioco".

La partnership inizierà immediatamente, già dalle prossime partite del team guidato da Luciano Spalletti, e vedrà la comparsa del logo FLOKI (uno Shiba Inu, chiamato anche Doge, con l’iconico elmo da vichingo) sul retro della maglia della prima squadra. Al contempo, a bordo campo appariranno asset promozionali a tema nei LED appositi durante tutte le partite casalinghe del campionato di Serie A. Così facendo, Floki allarga la sua presenza nel mondo sportivo dopo la partnership con il pugile Tyson Fury, la squadra calcistica spagnola Cádiz e il team indiano Kerala Blasters.

Ricordiamo, tra l’altro, che non è il primo caso nella Serie A: anche la S. S. Lazio ha siglato la partnership con Binance, Exchange di criptovalute divenuto sponsor principale.