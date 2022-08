SSD da 30 TB al prezzo di soli 40 Dollari: la truffa fa il giro del web

Mentre Samsung prepara gli SSD PCIe Gen5, un'altra azienda sembra essersi inventata un sistema di storage rivoluzionario, che promette memorie da ben 30 TB a costi irrisori, pari a meno di 50 Dollari. La notizia, ovviamente, ha subito fatto il giro del web.

A riportare la storia dell'SSD sono testate come Tom's Hardware e Ars Technica, che spiegano che la memoria è finita in vendita sul sito web di Walmart, il quale promette un SSD con una capienza da ben 30 TB al prezzo di soli 39,99 Dollari. Si tratta ovviamente di una truffa come tante se ne vedono in rete, ma questa sembra avere una particolarità non da poco.

Benché gli SSD-fuffa siano ormai piuttosto comuni su portali come Wish e AliExpress, è la prima volta che un device del genere fa la sua comparsa sul sito web di Walmart, che in Nordamerica è secondo solo ad Amazon per popolarità e volume di acquisti. In altre parole, il listing del prodotto, che nell'immediato fa solo sorridere, sembra confermare la tendenza alla proliferazione di memorie con una capacità reale nettamente inferiore a quella indicata dai produttori. Inutile dirlo: sono stati diversi gli utenti che si sono fatti truffare dal prodotto, acquistando in realtà un device praticamente inutile

L'utente Twitter Ray Redacted ha scoperto che un SSD del tutto simile a quello messo in vendita su Walmart è disponibile su AliExpress al prezzo di circa 31,50 Dollari: con una capienza teorica di 30 TB, il prodotto sembra essere un clone mal riuscito del popolare Samsung T5, uno dei principali SSD portatili in commercio, la cui dimensione massima è però fissata a 2 TB.

Il dispositivo dovrebbe supportare lo standard USB 3.1, ma in realtà arriva a velocità di trasferimento pari a quelle dell'USB 2.0. Non solo: smontando il prodotto, Ray Redacted ha scoperto che sul suo PCB si trovano due schede MicroSD incollate sul circuito o, in altri casi, una chiavetta USB montata direttamente sul PCB, per capienze reali che a stento arrivano ai 64 GB.

Insomma, una truffa in piena regola, che serve per ricordarvi di fare attenzione quando acquistate storage per i vostri PC e device smart: che si tratti di SSD, di chiavette USB e di schede SD, i cloni a basso prezzo ormai proliferano sul mercato e le scam sono sempre dietro l'angolo.