SSD da 500GB a 66 Euro e router AVM FRITZ! Box in offerta su Amazon

Anche nella giornata di oggi, Amazon propone degli sconti molto interessanti su prodotti tecnologici e d'elettronica. Tra le molte offerte proposte oggi, abbiamo scelto due prodotti disponibili a prezzo scontato e che potrebbero risultare interessanti.

L'SSD interno da 500 gigabyte Crucial P1, che porta il numero di modello CT50P1SSD8 è disponibile a soli 66 Euro, il 24% in meno rispetto agli 86,61 Euro di listino, per un risparmio netto di 20,61 Euro. L'SSD offre una velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 2.000 e 1.700 Mb/s.

E' disponibile a prezzo scontato anche il router wireless AVM FRITZ! Box 3490, che passa dai precedenti 139,99 Euro agli attuali 99,99 euro, per un risparmio netto di 40 Euro, pari al 29%. A livello tecnico, siamo di fronte ad un router wireless dual band compatibile con connessioni ADSL2+ e Fibra (VDSL). Nella confezione in questione è compreso solo il router e non il repeater, che ha un prezzo sicuramente maggiore.

Si tratta senza dubbio di due promozioni molto interessanti, su cui però non abbiamo alcun tipo d'indicazione sulla data di scadenza.

Come sempre in questi casi, in caso d'interesse nei confronti di uno dei due prodotti, vi invitiamo ad effettuare l'ordine nel minor tempo possibile in quanto potrebbero scadere rapidamente.