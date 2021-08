SSD Crucial da 1 terabyte in offerta al minimo storico su Amazon

Non ci sono solo le offerte Amazon sui TV in questa giornata di Agosto. Il colosso di Seattle infatti quest'oggi propone uno sconto molto interessante su un SSD Crucial da 1 terabyte, che raggiunge il minimo storico sulla piattaforma.

Di seguito l'offerta:

Crucial BX500 1 TB CT1000BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici: 79,99 Euro (110,25 Euro)

Il risparmio netto quindi è del 27% rispetto al prezzo di listino, con un risparmio di 30,26 Euro. La consegna senza costi aggiuntivi è prevista entro sabato 14 Agosto 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 5 ore e 42 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. La disponibilità è immediata ma non è possibile scegliere il pagamento a rateale di Amazon: se intendete dilazionare il pagamento potete scegliere la Creditline di Cofidis direttamente al check-out.

Amazon dà anche la possibilità di aggiungere la protezione extra per due anni al prezzo di 6,19 Euro o di 1 anno al prezzo di 4,29 Euro.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine nel minor tempo possibile in caso d'interesse nei confronti del prodotto. E' anche possibile ottenere un buono di sconto di sei Euro effettuando una ricarica da 60 Euro sul proprio account Amazon.