SSD Crucial da 1TB per il gaming in OFFERTA A TEMPO su Amazon

Poco dopo aver parlato della promozione di Amazon sul Samsung Galaxy Watch5 Pro, torniamo a spulciare le offerte di Amazon perchè quest’oggi l’e-commerce consente di portare a casa a prezzo ridotto un SSD Crucial da 1 terabyte.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Nella fattispecie, l’SSD Crucial T705 da 1 terabyte è disponibile a 208,99 Euro, il 16% in meno dai 248,99 Euro che rappresenta il prezzo più basso raggiunto di recente. La consegna è garantita senza costi aggiuntivi per domani, 3 Aprile 2024, se si effettua l’ordine entro 10 ore e 44 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

L’SSD in questione offre velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 13.600/10.200 MB/s e lettura e scrittura casuale fino a 1.400K/1.750K IOPS, con prestazioni che lo rendono l’ideale anche per i videogiochi grazie al supporto Microsoft DirectStorage. La compatibilità è elevata e grazie all’innovativa NAND Micron TLC a 232 strati può essere utilizzato con le CPU Intel Core di 13esima e 14esima generazione ed AMD Ryzen 7000.

