SSD Crucial da 1TB in super sconto su Amazon per il Black Friday per poche ore!

Amazon in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su un SSD Crucial da 1 terabyte, su cui è possibile risparmiare un'ottima somma di denaro rispetto al prezzo di listino. La promozione rientra tra le offerte del Black Friday 2023 che il colosso di Seattle sta proponendo su un'ampia gamma di prodotti tech.

Il modello è il seguente:

Crucial T700 1TB Gen5 NVMe M.2 SSD con Dissipatore - Fino a 11.700 MB/s - DirectStorage Abilitato - CT1000T700SSD5 - Gioco, Fotografia, Video Editing e Design - Unità a Stato Solido Interna: 191,99 Euro (217,99 Euro)

Amazon garantisce la consegna per lunedì 27 Novembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 8 ore e 30 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

A livello tecnico, l'SSD offre una velocità di lettura e scrittura sequenziale fino a 11.700 e 9.500 MB/s e velocità di lettura e scrittura casuale fino a 1500K. Crucial nella scheda sottolinea come si tratti di un SSD che supporta il sistema Microsoft DirectStorage, per migliorare l'esperienza di gioco grazie al rendering delle texture fino al 60% più veloce, tempi di caricamento ridotti, rendering di foto e video in UHD/8K+ e l'esecuzione di carichi di lavoro intensivi con utilizzo della CPU ridotto. Presente all'interno anche un dissipatore termico in alluminio e rame nichelato.