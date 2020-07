SSD Crucial da 2 terabyte in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Ancora offerte sugli SSD da parte di Amazon. Quest'oggi segnaliamo una promozione molto interessante proposta dalla società di Jeff Bezos su un SSD interno targato Crucial, che ha raggiunto il prezzo più basso dei sempre.

Si tratta del Crucial BX500 da 2 terabyte, che è disponibile a 172,99 Euro, per un risparmio considerevole rispetto ai 241,99 Euro di listino. Grazia a questa offerta infatti il prezzo scende di 69 Euro, pari al 29%, ma almeno nel momento in cui stiamo scrivendo la disponibilità non è garantita nell'immediato probabilmente a causa dell'elevata domanda. Nella scheda tecnica infatti leggiamo che "è richiesto un tempo di consegna più elevato rispetto a quello solitamente necessario per gli articoli Prime", ed infatti l'arrivo a casa è in programma il 18 Agosto 2020.

A livello tecnico, l'SSD garantisce una velocità di lettura e scrittura sequenziale fino a 540 e 500 MB/s per tutti i tipi di file, in quanto siamo di fronte ad un SSD del 300% più veloce rispetto ai dischi rigidi tradizionali. L'avvio delle applicazioni ed il caricamento dei file è più veloce, il che si traduce anche in un'ottimizzazione maggiore del sistema operativo. L'efficienza energetica 45 volte superiore ad un disco rigido, inoltre, porta anche ad un miglioramento della durata di vita della batteria.