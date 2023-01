SSD Crucial da 2Tb in offerta su Amazon: raggiunto il minimo storico

In aggiunta alle nuove offerte solo online di Unieuro, Amazon propone in giornata odierna uno sconto molto interessante su un SSD Crucial interno da 2 terabyte, che raggiunge il minimo storico sulla piattaforma grazie ad una riduzione del 18%.

Di seguito i dettagli:

Crucial P3 2TB PCIe 3.0 3D NAND NVMe M.2 SSD, Fino a 3500MB/s - CT2000P3SSD8: 137 Euro (167,80 Euro)

A livello tecnico, l'SSD sfrutta la tecnologia NVMe (PCIe Gen3 x4) per offrire una velocità di lettura sequenziale fino a 3500 MB/s e lettura e scrittura casuale 650K/700 IOPS. Rispetto alla precedente generazione, il produttore osserva che il miglioramento delle prestazioni è fino al 45%, ma prima di procedere con l'acquisto consiglia di verificare il tipo di porta M.2 presente sulla scheda madre.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista tra il 19 ed il 23 Gennaio 2023 e la vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, che propone anche il pagamento in cinque rate mensili da 27,40 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma dal momento che si tratta di uno sconto molto interessante il nostro consiglio è, come sempre, di procedere con l'ordine nel minor tempo possibile per evitare di perdere l'occasione.