SSD Crucial da 4 Terabyte: super offerta su Amazon per poche ore

In aggiunta agli sconti Amazon sugli Echo, il colosso di Seattle in giornata odierna propone un'offerta anche su un SSD Crucial da 4 terabyte.

SUPER OFFERTA su SSD Crucial da 4 terabyte

Il modello in questione è il Crucial T700 da 4 terabyte, un SSD Gen5 NVMe M.2 che offre una velocità di lettura sequenziale fino a 12.400 MB/s e di scrittura sequenziale fino a 11.800 MB/s. L'SSD si presta sia al gaming che alla fotografia, oltre che al design ed il video editing, supporta anche il DirectStorage di Microsoft che migliora l'esperienza di gaming grazie ad un rendering delle texture fino al 60% più veloce, con tempi di caricamento ridotti.

Il prezzo proposto da Amazon è di 583,99 Euro, in calo del 21% rispetto ai 736,99 Euro di listino, ma anche rispetto al prezzo più basso raggiunto di recente di 683,75 Euro.

Si tratta di un'offerta legata alla disponibilità del prodotto, come indicato direttamente nella barra presente sulla colonna di destra della scheda prodotto: nel momento in cui stiamo scrivendo è stato richiesto lo 0% delle unità a disposizione in offerta, ma come sempre in casi analoghi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter godere della promozione.

Amazon permette anche di effettuare il pagamento a rate con Cofidis.