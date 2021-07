SSD Crucial e decoder DVB-T2 in offerta su Amazon oggi 27 Luglio

In giornata odierna Amazon propone due sconti molto interessanti su altrettanti prodotti. Stiamo parlando di un SSD Crucial interno da 250 gigabyte ed un decoder DVB-T2 per il nuovo digitale terrestre. Vediamo di cosa si tratta.

Sconti Amazon del 27 Luglio 2021

Crucial P5 250GB CT250P5SSD8 SSD Interno-Fino a 3400 MB/s (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2280SS): 53,58 Euro (58,61 Euro)

SSD Interno-Fino a 3400 MB/s (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2280SS): 53,58 Euro (58,61 Euro) Edision PICCO T265, Full High Definition DVB-T2, H265 HEVC 10 Bit ricevitore digitale terrestre, WiFi Supporto, telecomando universale 2 in 1 per il ricevitore e la TV: 27,90 Euro (52 Euro)

Come sempre, Amazon non ha fornito alcuna indicazione sulla data di scadenza delle promozioni. Particolarmente interessante è l'offerta sul decoder, che in vista dello switch off al DVB-T2 può risultare utile a tantissimi utenti che dopo aver effettuato la verifica del caso hanno scoperto di non essere in possesso di un decoder o un TV compatibile con il nuovo standard.

Interessante anche lo sconto sull'SSD Crucial da 250 gigabyte interno, sebbene sia solo di 5 Euro rispetto al prezzo proposto in precedenza.

Ovviamente non è possibile effettuare il pagamento a rate, dal momento che si tratta di importi molto bassi. Si può però scegliere il pagamento rateale con la CreditLine di Cofidis, al momento del check out.