SSD Crucial in offerta su Amazon, M.2 da 1 TB al prezzo minimo storico

Nel pomeriggio odierno vi abbiamo proposto alcuni TV Sony Bravia in offerta su Amazon; in serata, invece, cambiamo orizzonte e ci spostiamo verso i PC desktop e laptop per proporvi alcuni SSD Crucial in sconto, tra cui una versione M.2 da 1 terabyte al prezzo più basso di sempre.

Sconti Amazon su SSD Crucial

Crucial BX500 480 GB CT480BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Nero: 49,05 Euro

480 GB CT480BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Nero: 49,05 Euro Crucial MX500 500GB CT500MX500SSD1 SSD Interno-fino a 560 MB/s, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Metallico: 54,99 Euro

Crucial MX500 1TB CT1000MX500SSD1 SSD Interno-fino a 560 MB/s, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Metallico: 88,62 Euro

CT1000MX500SSD1 SSD Interno-fino a 560 MB/s, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Metallico: 88,62 Euro Crucial P2 CT1000P2SSD8 SSD Interno, 1TB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2: 94,57 Euro

Crucial P5 Plus CT1000P5PSSD8 1 TB SSD Interno-Fino a 6600MB/s, PCIe 4.0, Nero: 117,99 Euro

Il modello al prezzo minimo storico è il Crucial P5 Plus venduto a 117,99 Euro al posto di 184,67 Euro, ovverosia al 36%. Segnaliamo, dunque, che tutte le unità SSD citate sono vendute e spedite da Amazon con consegna gratuita anche in un giorno, a patto che siate abbonati a Prime. In diversi casi, poi, potrete procedere con l’acquisto in 5 rate mensili secondo piano proposto dalla società di e-commerce.

Considerato che non ci sono chiare tempistiche di conclusione delle promozioni, consigliamo di effettuare l’acquisto il prima possibile se siete alla ricerca di unità di archiviazione rapide a prezzi più bassi della norma.

Proprio in questi giorni su Amazon potrete trovare anche RAM e alimentatori Corsair per i vostri PC.