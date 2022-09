SSD Crucial al prezzo più basso di sempre su Amazon, anche NVMe M.2

Contemporaneamente alle grandi offerte su notebook da gaming MSI con RTX 30, su Amazon è possibile trovare in queste giornate di metà settembre diversi SSD Crucial a prezzi competitivi, in certi casi molti vicini al minimo storico. Vediamo assieme le soluzioni di memoria interessate in questa iniziativa.

Offerte Amazon su SSD Crucial

Crucial BX500 480 GB CT480BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Nero: 45 euro

Crucial MX500 500GB CT500MX500SSD1 SSD Interno-fino a 560 MB/s, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Metallico: 59,70 euro

Crucial P5 Plus CT500P5PSSD8 500 GB SSD Interno-Fino A 6600MB/s, Nero: 76,55 euro

CT500P5PSSD8 500 GB SSD Interno-Fino A 6600MB/s, Nero: 76,55 euro Crucial P2 Ct1000P2Ssd8 Ssd Interno, 1Tb, Fino A 2400Mb/S, 3D Nand, Nero: 83,42 euro

Crucial P3 1TB CT1000P3SSD8 PCIe 3.0 3D NAND NVMe M.2 SSD, Fino a 3500MB/s: 93,92 euro

Evidenziamo quindi l’SSD Crucial P5 Plus e Crucial P3 al prezzo più basso di sempre, mentre gli altri tre modelli restanti sono distanti di appena qualche euro dal loro rispettivo minimo storico. Amazon si occupa di vendita e spedizione per tutti i modelli, con consegna senza costi aggiuntivi anche in un giorno per i clienti abbonati a Prime. Il pagamento, stando alle varie pagine dei prodotti citati, non risulta dilazionabile in più mensilità.

Tra le altre offerte del momento abbiamo ripreso anche uno smart TV LG OLED 4K 2022 a un prezzo bomba su Amazon.