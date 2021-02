SSD Crucial e Xiaomi Mi Watch Lite in sconto al minimo storico su Amazon

Amazon anche quest'oggi propone un'ampia gamma di promozioni su prodotti d'elettronica ed informatica. In giornata odierna, mercoledì 3 Febbraio 2021, troviamo a prezzo ridotto uno smartwatch a marchio Xiaomi ed un SSD.

Sconti Amazon - 3 Febbraio 2021

Xiaomi Mi Watch Lite - Smartwatch Black: 59,99 Euro (69,99 Euro)

Crucial P5 1TB CT1000P5SSD8 SSD Interno-Fino a 3400 MB/s (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2280SS): 133,46 Euro (154,87 Euro)

Amazon garantisce la consegna gratuita entro domani per entrambi i prodotti, per coloro che effettueranno l'ordine entro 7 ore e 41 minuti. Il colosso di Seattle permette anche di aggiungere la garanzia extra da 1 o 2 anni a seconda dei prezzi proposti.

Per quanto concerne l'SSD, è in grado di garantire una velocità massima di lettura e scrittura di 3400 e 3500 Mb/s, e grazie all'accelerazione dinamica della scrittura e la correzione degli errori è offre un'ottimizzazione delle prestazioni.

Come di consueto, il colosso di Seattle non ha diffuso alcun tipo d'indicazione in merito alla scadenza delle offerte, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse in quanto la scadenza potrebbe essere dietro l'angolo.

In entrambi i casi, dati alla mano, si tratta dei prezzi più bassi mai raggiunti sulla piattaforma, ecco perchè si tratta senza dubbio di un ottimo affare.