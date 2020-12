SSD interno Crucial 250GB in offerta a metà prezzo da MediaWorld

In seguito alla promozione relativa a uno Smart TV Samsung, "torniamo", ovviamente virtualmente, da MediaWorld per via di un'altra offerta che potrebbe fare gola a un certo tipo di utente. Questa volta ci spostiamo nel mondo dello storage, in quanto lo sconto riguarda un SSD interno.

Più precisamente, l'SSD interno Crucial 2,5" SATA da 250GB viene venduto a 39,99 euro tramite il sito ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo portale, solitamente il prezzo del prodotto sarebbe fissato a 79,99 euro. In parole povere, si sta parlando di un possibile risparmio di 40 euro. Essenzialmente, dunque, l'SSD viene venduto alla metà del solito costo.

Non male, se consideriamo che Amazon Italia propone un SSD interno di Crucial da 250GB a 48,39 euro, ovvero 8,4 euro in più rispetto alla promozione lanciata da MediaWorld. Non siamo invece riusciti a trovare questo prodotto sul portale ufficiale di Unieuro. Per quel che concerne il sito ufficiale di Crucial, quest'ultimo riporta un costo di 51,84 euro. Tra l'altro, utilizzando vari tool di comparazione, siamo venuti a conoscenza del fatto che il prezzo di MediaWorld sembra essere tra i più bassi in generale online.

Insomma, se state cercando un SSD interno per il vostro computer, la promozione trattata in data odierna potrebbe farvi gola.