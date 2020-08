SSD Kingston da 120GB e 240GB a un prezzo stracciato su Amazon

Se state cercando un SSD interno a poco prezzo, l'offerta lanciata da Amazon Italia potrebbe fare per voi. Infatti, il colosso di Jeff Bezos propone un SSD Kingston a prezzo interessante. I tagli di memoria disponibili sono molteplici: 120GB, 240GB, 480GB, 960GB e 1920GB.

Più precisamente, il succitato prodotto viene venduto a 22,36 euro su Amazon Italia tramite rivenditori nel suo taglio da 120GB. In precedenza il prezzo era fissato a 36,99 euro, quindi si sta parlando di un risparmio del 40%. In ogni caso, non è questo l'unico taglio venduto a un costo interessante, dato che l'SSD da 240GB costa 29,99 euro.

Se volete, invece, salire in termini di spazio di archiviazione disponibile, il modello da 480GB viene venduto a 49,89 euro. Si aumenta invece considerevolmente di prezzo quando si passa all'SSD da 960GB, dato che si arriva a 87,62 euro. Infine, il modello da 1920GB richiede un esborso pari a 189,60 euro. Insomma, un po' tutti i tagli sono in offerta, ma quelli più convenienti sembrano essere 120GB, 240GB e 480GB.

Questi SSD di Kingston, che sono già stati al centro di altre offerte in passato, sono sempre interessanti per via del loro buon rapporto qualità/prezzo. Infatti, chi non ha particolari esigenze da questo punto di vista può portarsi a casa un SSD a un costo veramente ridotto.