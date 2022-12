SSD Kingston da 240Gb, 50% di sconto su Amazon per le Offerte di Natale

In occasione delle offerte di Natale targate Amazon, segnaliamo uno sconto molto interessante proposto dal colosso di Seattle su un SSD a marchio Kingston da 240 gigabyte.

Di seguito i dettagli:

Kingston A400 SSD Unità a stato solido interne 2.5" SATA Rev 3.0, 240GB - SA400S37/240G: 21,90 Euro (44,99 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì 7 Dicembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore e 56 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Amazon permette anche di effettuare il reso secondo le tempistiche estese del periodo di Natale: nella fattispecie, completando l'acquisto entro il 31 Dicembre 2022, è possibile chiedere la restituzione fino al 31 Gennaio 2023.

Il prezzo è in linea con quello proposto in concomitanza con il Black Friday e Cyber Monday 2022, ma è anche significativamente più basso rispetto a quello precedente. Come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per non farvi sfuggire l'occasione.