SSD M.2, a corto di porte? Ecco lo Storage Scaler per averne 16 su un solo PC

Mentre accogliamo le analisi di mercato dei principali colossi del settore, che evidenziano un esponenziale aumento nell'adozione di memorie NAND, ci tuffiamo alla scoperta di un curioso prototipo, attualmente in fase di fundraising su Kickstarter.

Stiamo parlando dello Storage Scaler, un'idea di Apex Storage, che permette di espandere il proprio arsenale con ben 16 SSD M.2 SATA su una singola porta PCIe, in grado di garantire delle velocità di trasferimento impressionanti nonostante la carenza di chip.

Apex dunque è in aperta campagna per il finanziamento del suo progetto di espansione dello storage per sistemi desktop e workstation, ideale per professionisti e perché no, anche per i farmer di Chia Coin.

Progettato per espandere l'archiviazione, lo Storage Scaler è stato finemente studiato per non impattare sulle prestazioni. Richiede un'alimentazione dedicata, tramite un comune cavo PCIe da 6-pin. Il tutto andando a occupare un singolo slot PCI Express 4x sulla scheda madre.

Per ottimizzare le prestazioni, la scheda non ha un proprio controller integrato ma è progettato per il collegamento a una scheda HBA dedicata, che permette di raggiungere velocità di trasferimento fino a 7.377 MB/s in lettura e 5.712 MB/s in scrittura, come mostrato nella pagina ufficiale del progetto.

Il costo? Attualmente gli early bird potranno portarsi a casa i primi dispositivi a partire da 415 dollari e, se tutto dovesse andare per il verso giusto, le spedizioni dovrebbero partire già a settembre.