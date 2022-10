SSD M.2 Samsung da 250 GB a un prezzo folle su Amazon: 67% in meno!

Nuovo mese, nuove offerte folli su Amazon: dopo avervi proposto in giornata gli sconti su dispositivi Echo e Fire TV, con tagli di prezzo fino al 64%, torniamo sul portale di e-commerce gestito da Andy Jassy per indicarvi una offerta pazza su SSD Samsung M.2 da 250 GB, venduto addirittura al 67% in meno.

Si tratta per l’esattezza del modello Samsung 860 EVO con velocità di lettura sequenziale fino a 550 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 520 MB/s. Rispetto ad altri modelli della stessa società la velocità è inferiore, ma lo sconto del 67% rende questo SSD imperdibile:

Samsung Memorie MZ-N6E250 860 EVO SSD Interno da 250 GB, SATA, M.2: 38 euro (113,99 euro)

Questo taglio di prezzo pari a 75,99 euro è proposto dalla stessa Amazon, che si occupa di vendita e spedizione garantendo la consegna Prime senza costi aggiuntivi entro una settimana e mezza alla luce dell’alta domanda. Al contrario, non risultano disponibili in offerta altri modelli più capienti della stessa gamma, peraltro venduti da Amazon UK o da rivenditori di terze parti.

Se quindi siete alla caccia di un SSD per il vostro computer portatile o PC desktop, poco capiente e costoso, questa è l’offerta che fa al caso vostro.

In giornata abbiamo anche ripreso un robot aspirapolvere Samsung in offerta da Unieuro.