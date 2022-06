L'SSD del MacBook Pro con M2 delude: velocità inferiori fino al 50% rispetto all'M1

Il lancio dei MacBook Pro M2 è arrivato insieme ai nuovi MacBook Air M2, presentati in occasione della WWDC. Tuttavia, alcuni benchmark dell’SSD emersi in rete mostrano che il modello base con 256 gigabyte di spazio di archiviazione hanno deluso in termini di velocità di lettura e scrittura, rispetto al modello con M1.

Come riportato da MacRumros, i canali YouTube Max Tech e Created Tech hanno effettuato dei benchmark con l’app Disk Speed Test di Blackmagic, scoprendo che la velocità di lettura è circa il 50% inferiore rispetto a quella del modello M1 in lettura ed il 30% in meno in scrittura.

Di seguito i dati:

MacBook Pro da 13 pollici (M1/256 GB) Velocità di lettura: 2.900

MacBook Pro da 13 pollici (M2/256 GB) Velocità di lettura: 1.446

MacBook Pro da 13 pollici (M1/256 GB) Velocità di scrittura: 2.215

MacBook Pro da 13 pollici (M2/256 GB) Velocità di scrittura: 1.463

Yuryev ha smontato il MacBook Pro da 13 pollici, scoprendo che il modello da 256 gigabyte è dotato di un solo chip di memoria flash NAND, mentre quello presente sulla precedenza generazione aveva due chip NAND da 128 gigabyte ciascuno.

A quanto pare questa novità sarebbe presente solo sul modello base ad 13 pollici, come confermato da alcuni test effettuati dalla stessa app sul modello da 512 gigabyte, che ha fatto registrare velocità di lettura/scrittura simili a quelle dei modelli M1.

Le ultime indicazioni mostrano che il MacBook Pro M2 è già introvabile, con alcuni modelli per cui la spedizione è prevista ad agosto.