Un SSD nascosto nella RTX 4060 Ti? C'è lo zampino di Asus: ecco perché

Con il "reveal" della scheda video ROG senza cavi di alimentazione, Asus aveva già messo in chiaro la sua "simpatia" nei confronti dell'utilizzo delle linee della scheda madre per efficientare il cable management.

Ma non è finita qui, perché non si tratta solo di arricchire le nuove schede madri di linee aggiuntive e nel concept che vi mostriamo oggi la soluzione messa a punto dal produttore ci parla di tutt'altro. No, gli occhi non vi ingannano: quello che vedete sul retro di questa Asus Dual è proprio uno slot M.2 per memorie a stato solido. Il motivo? Asus non deve essere molto entusiasta del mancato utilizzo di tutte le linee PCIe Gen4 da parte della RTX 4060 Ti (che, infatti, ne usa solo 8 su 16) e per questo ha pensato bene di sfruttare il resto in questo modo.

Con questo sistema sarebbe molto più semplice accedere a un'unità di memoria, anziché dover smontare la scheda video e rimuovere eventuali placche di dissipazione dalla scheda madre. Insomma, una manovra che migliora non di poco l'accesso alla memoria. Tuttavia, permangono dubbi sul calore, poiché le memorie di ultima generazione richiedono un efficace sistema di dissipazione per garantire la loro affidabilità. Nulla di preoccupante in tal senso, dato che la memoria può contare sul sistema di dissipazione della GPU, già molto efficiente di suo: nei test effettuati da Tony sui canali asiatici di Asus, viene mostrato che il Samsung 980 Pro perde addirittura 10 °C rispetto alla media, perdendo solo una manciata di MB/s in termini di prestazioni.

Ecco, invece come ha fatto Inno3D a nascondere i cavi della GPU, con un sistema decisamente meno complesso dal punto di vista dello sviluppo.