L'SSD del nuovo Mac Pro non può essere sostituito autonomamente

A poco più di dieci giorni dalla presentazione ufficiale del nuovo Mac Pro modulare, emergono nuove informazioni sulle speifiche tecniche del computer. Secondo quanto affermato da alcuni siti, la natura modulare non sarebbe garantita per tutte le componenti.

AppleInsider in un rapporto emerso in rete sottolinea che probabilmente gli utenti non saranno in grado di sostituire autonomamente l'SSD del computer, per inserirne uno più capiente. Le motivazioni sono da ricercare nel fatto che lo storage è collegato al PC da un connettore proprietario.

L'SSD del Mac Pro infatti è costituito da due sezioni separate: i moduli SSD e l'espansione SATA. I moduli di archiviazione flash saranno offerti in quattro diverse configurazioni: uno da 256GB, due da 512GB (per un totale di 1TB), due da 1TB (per un totale di 2TB) e due da 2TB (4TB in totale). Lo storage è crittografato dal T2 Security Chip, come accade anche su altri modelli di Mac.

Apple fornisce anche un'immagine dei due moduli, che sono posizionati nella parte superiore del Mac Pro, ma non fornisce molti dettagli sul tipo di connettore utilizzato.

AppleInsider però sostiene che non si tratta di un SSD standard, come quello in uso in altri dispositivi. Il pensiero più comune porta ad un SSD M.2, ma anche a riguardo c'è qualche dubbio. L'SSD non sembra utilizzare la stessa configurazione della memoria Optane, che è simile ad M.2, ed il numero di pin mostrato nella foto sembra essere diverso da quello che usano i drive mSATA.

Probabile che gli ingegneri abbiano utilizzato un connettore ad hoc modificato per il Mac Pro, che di fatto obbligherà gli utenti a rivolgersi al centro di assistenza per aumentare la memoria.