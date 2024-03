SSD per PC da 2TB: offerta incredibile su Amazon per gli sconti di Primavera

Tra le offerte di Primavera targate Amazon, che partono in giornata odierna, troviamo davvero tanti SSD in sconto a prezzi ridotti. Tra i numerosi modelli disponibili a prezzi ridotto ne segnaliamo uno particolarmente degno di nota a marchio SK Hynix.

SUPER OFFERTA su SSD Sk Hynix

Si tratta dell'SK Hynix Platinum P41, che nella variante con 2 Terabyte di storage viene proposto a 149,99 Euro, in calo rispetto ai 185,99 Euro raggiunti di recente. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per venerdì prossimo per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

A livello tecnico, l'SSD in questione garantisce velocità di lettura fino a 7000 MB/s e scrittura fino a 6500 MB/s, con tecnologia di cache proprietaria HYPERWRITE. Lo stesso modello garantisce anche affidabilità e stabilità: l'SSD è stato testato e convalidato tramite 1000 ore di HTOL con MTBF di 1,5 milioni di ore e 1200TB scritti. L'SSD è anche facile da installare su più dispositivi ed è anche compatibile con il software di clonazione SK hynix Macrium.

Disponibile anche il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis.