Questo SSD PCIe Gen4 da 1TB è perfetto per PC e PS5 e costa meno di 60 euro

In attesa di scoprire tutte le novità del Back to School di Amazon Italia, sul noto portale di ecommerce è spuntata un'interessante offerta su un'unità a stato solido che soddisfa perfettamente i requisiti consigliati da Sony per espandere la memoria di PS5.

Perfetto sia per console che per PC, stiamo parlando di un'unità M.2 NVMe con supporto allo standard PCIe Gen4 e velocità dichiarate fino a 7300 MB/s in lettura sequenziale e 6800 MB/s in scrittura sequenziale.

Il modello in questione è di un brand che in molti già conosceranno per la sua politica particolarmente aggressiva sui prezzi. Questo Fanxiang S880 viene proposto con spedizione Amazon e servizio Prime al prezzo di appena 55,09 euro invece di 57,99 euro di partenza, per uno sconto del 5% per il modello da 1 TB.

L'azienda spiega che l'unità di memoria è stata testata con rigorose prove interne per garantirne l'affidabilità e la longevità, offrendo al contempo 5 anni di garanzia e 1400 TBW.

Purtroppo, in dotazione non è incluso un dissipatore di calore, che potrete trovare a parte sempre su Amazon Italia. Il modello S770 da 7300/5400 MB/s, sempre compatibile con PS5 e PC, viene invece proposto a 66,49 euro con dissipatore incluso in confezione. In questo caso, i test di compatibilità con PS5 hanno evidenziato una velocità di picco di 6500 MB/s ma l'azienda afferma che si tratta di un fenomeno perfettamente normale e che non influisce sulla qualità del gioco.

