Ecco l'SSD portatile più piccolo del mondo... e ha anche un display

Dopo avervi raccontato la nostra prova di Dockase Explorer Hub, si torna già in pista per interessanti novità da parte della scoppiettante società georgiana, che torna a stupire con la solita ricetta di sempre e un prodotto tutto nuovo.

Stiamo parlando di Dockase Pocket, custodia per unità a stato solido di piccole dimensioni con supporto a SSD M.2 2230 (lo stesso formato, ad esempio, del Corsair MP600 Mini che abbiamo provato di recente).

Immancabile, come da tradizione, un corpo interamente in alluminio, con linee pulite ed essenziali e un display che troneggia sul frontale, solo che in questo caso lo schermo è ancora più centrale rispetto ad altri prodotti del brand, in virtù delle dimensioni ridotte all'osso dell'accessorio.

Il display può essere utilizzato per leggere i dati di trasferimento in tempo reale, la capacità totale e residua e altre informazioni "vitali" dell'unità SSD che deciderete di inserire all'interno di questo case.

Ovviamente, il collegamento avverrà tramite porta USB-C, con cavo ad alte prestazioni (10 Gbps) incluso in dotazione. Il prezzo di partenza è di 69 dollari (senza SSD) e la campagna Kickstarter è appena iniziata, nonostante abbia già superato di oltre 10 volte l'obiettivo minimo, segnando un successo anticipato per l'ennesima proposta Dockase.

Le spedizioni sono stimate per luglio 2023.