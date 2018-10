SSD portatile SanDisk Extreme da 2tb e TV OLED LG Ai ThinQ da 55'' 4K in offerta su Amazon

Anche quest'oggi, torna sulle pagine di Everyeye l'appuntamento quotidiano con le migliori offerte d'elettronica al consumo ed informatica proposte da Amazon. Il colosso di Jeff Bezos continua a proporre prezzi molto interessanti sui televisori, ma abbiamo affiancato un SSD portatile da 2 terabyte targato SanDisk.

E partiamo proprio dall'SSD portatile SanDisk Extreme da 2 terabyte, che ha una velocità di trasferimento fino a 550 Mb/sec, che consente di effettuare rapidamente il trasferimento di fotografie e video anche ad alta risoluzione.

E dal momento che si tratta di un prodotto prettamente portatile, rivolto ai professionisti che necessitano di un SSD veloce in mobilità, SanDisk ha anche aggiunto la resistenza all'acqua ed alla polvere grazie alla certificazione IP-55.

Amazon lo propone a 509,99 Euro, rispetto ai 719,99 Euro di listino, per uno sconto di 210 Euro, pari al 29%.

Per quanto riguarda il televisore, si tratta di un OLED LG della gamma AI ThinQ, con numero di modello 55C8 che come suggerisce il nome ha una diagonale da 55 pollici.

Ovviamente siamo di fronte ad un pannello 4K Cinema Vision con supporto HDR e Dolby Vision, che si coniugano con la classe energetica A+.

In particolare, il televisore è compatibile con i formati HDR Dolby Vision, Advanced by Technicolor, HDR10 Pro, HLG Pro (richiesto per Sky Q) ed HDR Effect.

Prezzi elevati: si parte da 1.934,41 Euro, a cui si aggiungono 27,84 Euro di spedizione. Il prezzo di listino è di 2.499 Euro.