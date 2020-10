SSD portatile Western Digital da 2 terabyte in super sconto su Amazon oggi!

Il Prime Day è passato, ma Amazon non si ferma e continua a proporre sconti su dispositivi d’elettronica ed informatica. Dopo aver riportato la promozione su Apple Watch ed iPhone 11, ci soffermiamo su un’altra categoria che da sempre uscita le attenzioni dei nostri lettori: quella degli SSD.

Amazon, infatti, quest’oggi propone un super sconto su un SSD portatile Western Digital, con 2 terabyte di memoria. L’accessorio può essere acquistato a 274,99 Euro, rispetto ai 371 Euro di media, ma anche dei 340 Euro che erano attivi fino a qualche ora fa.

L’SSD, che beneficia delle spedizioni Prime e della consegna veloce entro 24 ore per coloro che ordinano entro 8 ore dal momento in cui stiamo scrivendo, è resistente a cadute ed urti fino a 2 metri di altezza, grazie al paracolpi protettivo in gomma che lo protegge anche quando non è collegato.

A livello tecnico è fino a 2,5 volte più veloce rispetto alla maggioranza degli hard disk portatili, ed offre velocità di trasferimento fino a 400 Mb/sec. Ovviamente può essere utilizzato sia con i Mac che con i PC ed include anche un software di backup automatico che è compatibile sia con Windows che Time Machine. Nessuna informazione invece sulla data di scadenza.