SSD portatili Crucial a ottimi prezzi su Amazon, fino 41% in meno

Giusto nel pomeriggio di ieri abbiamo visto le offerte Amazon su iPhone 14 ed AirPods Pro 2, ma non sono gli unici dispositivi disponibili a prezzi speciali presso il portale di e-commerce gestito da Andy Jassy: tra le sue pagine, in questi giorni, si trovano anche SSD portatili Crucial in offerta anche a oltre 200 euro in meno.

Questi SSD compatti fanno parte della serie top di gamma del brand di Micron Technology, e vengono proposti in molteplici versioni e dimensioni per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. Nello specifico, di seguito troverete quattro modello appartenenti alle linee X6 e X8 Portable:

Crucial CT1000X6SSD9 X6 1TB Portable SSD, Fino a 800MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C: 91,99 euro

X6 1TB Portable SSD, Fino a 800MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C: 91,99 euro Crucial CT2000X6SSD9 X6 2TB Portable SSD, Fino a 800MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C: 163,34 euro

Crucial CT4000X6SSD9 X6 4TB Portable SSD, Fino a 800MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C: 304,99 euro

Crucial X8 4TB Portatile SSD, Fino a 1050MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C, USB-A, Nero, CT4000X8SSD9: 336,99 euro

Le quattro unità a stato solido esterne sopra citate vengono proposte da Amazon con sconti a partire dal 29% e fino al 41% ma, purtroppo, nessuna di esse raggiunge il prezzo più basso di sempre. Se non altro, è possibile completare il pagamento anche in cinque rate mensili a tasso zero e ricevere i device in un giorno grazie alla consegna rapida per gli abbonati a Prime.

Tra le altre offerte del periodo abbiamo ripreso, poi, l’avvio del Fuoritutto di Trony con validità fino al 13 gennaio 2023.