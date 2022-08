Questo potrebbe essere l'SSD più potente di sempre: collaborazione tra Phison e Seagate

La collaborazione tra Phison e Seagate per la creazione di SSD dedicate al mercato client e PMI prosegue dal 2017 e, solo nell’aprile 2022, hanno annunciato la partnership per SSD NVMe aziendali. I primi risultati sono già qui con Phison X1 SSD, già considerato come uno dei più potenti SSD al mondo, se non il più potente.

Per l’esattezza, la piattaforma SSD X1 è un SSD U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe retrocompatibile con gli slot U.2 e basato sul controller esclusivo E20, il quale integra due core ARM Cortex-R5 assieme a dozzine di coprocessori a basso consumo energetico per accelerare le attività di gestione dell'SSD. Seagate ha poi provvisto alla dotazione di condensatori di protezione dalla perdita di alimentazione e soluzioni per la pulizia periodica della memoria DRAM interna.

Il risultato è una piattaforma capace di offrire prestazioni eccezionali sfruttando pochissima energia: si parla di 7.400 MBps in lettura e 7.200 MBps in scrittura sequenziale, per un consumo pari a 6.5W in idle e massimo 17.9W con scrittura casuale. Seagate e Phison affermano che questo SSD può essere personalizzato per casi d'uso specifici e si scontra con i 7450 PRO e 7450 MAX di Micron. La capacità? Si parte da 1.6 TB e si arriva a massimo 15.36 TB.

Sebastien Jean, Chief Technology Officer di Phison, ha dichiarato: “Le attuali soluzioni del settore mancano il bersaglio e l'X1 rafforza l'impegno di Phison di elevare il livello dello storage aziendale fornendo l'SSD aziendale migliore al mondo. Abbinato alla profonda conoscenza del settore di Seagate e all'architettura avanzata di Phison, l'SSD X1 è stato creato per rafforzare l'offerta di prodotti di classe enterprise del settore per una varietà di applicazioni come AI, Cloud Storage e 5G edge computing”.

Nel mentre, Seagate sta lavorando sui primi HDD da 30 TB da lanciare a metà 2023.