SSD, primi test su PCI Express Gen5 mostrano velocità incredibili

Dopo gli ottimistici presagi di un aumento nella diffusione degli SSD nel 2021, arriviamo finalmente a uno degli appuntamenti più importanti nel panorama internazionale per quanto riguarda l'industria delle memorie Flash, il China Flash Memory Summit.

In questo scenario, Kioxia ha svelato i primi dettagli sui suoi risultati in termini di sviluppo sullo standard PCI Express Gen5. I primi prototipi del produttore si riferiscono naturalmente a prodotti a stato solido pensati per il mercato enterprise e i dati suggeriscono una velocità di lettura sequenziale di 14GB/s e di 7GB/s per quanto riguarda invece la scrittura, rispettivamente il 103% e il 67% in più rispetto alle sue migliori soluzioni PCI Express Gen4 CM6.

Kioxia non ha mostrato solo i dati di lettura e scrittura sequenziale, bensì anche le prestazioni fornite in termini di lettura casuale, aumentate in questo caso del 79%. Si tratta di dati davvero interessanti, laddove la latenza viene ridotta del 50% in entrambi i flussi.

Quanto all'arrivo delle nuove tecnologie, il produttore si è sbottonato affermando che l'adozione ufficiale delle prime soluzioni con supporto a questo standard dovrebbero arrivare già nel 2022, con volumi fino a 30TB per unità.

Sul fronte consumer, invece, l'azienda non ha proferito alcun dettaglio, nonostante i primi processori compatibili si affacceranno sul mercato davvero fra pochissimo. Da quando Intel ha svelato i segreti di Alder Lake nel corso dell'Architecture Day, è divenuto praticamente certo il supporto, già nell'imminente dodicesima generazione di CPU Intel, dello standard PCI Express Gen5.