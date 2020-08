SSD Sabrent da 512GB in offerta a tempo limitato su Amazon Italia

In seguito agli sconti legati ai monitor da gaming, torniamo a trattare le offerte di Amazon Italia in campo tecnologico. Più precisamente, questa volta ci spostiamo nel mondo delle memorie, dato che il prodotto coinvolto è un SSD Sabrent da 512GB.

In particolare, quest'ultimo viene venduto a un prezzo di 63,98 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Stando al portale dell'azienda di Jeff Bezos, in precedenza il costo era pari a 89,99 euro, quindi si sta parlando di un possibile risparmio di 26,01 euro. In ogni caso, è bene precisare che non si tratta di un SSD portatile, bensì di uno interno, come potete intuire anche dalle immagini presenti a corredo della notizia.

L'SSD è conforme alle specifiche PCIe 3.1 e NVMe 1.3 e dispone di interfaccia M.2 PCIe Gen3 x4. Non manca il supporto alla gestione energetica per APST, ASPM e L1.2. L'annuncio presente sulle pagine di Amazon afferma che acquistando un SSD Sabrent si riceve senza ulteriori esborsi il software Acronis True Image, pensato per facilitare il processo di clonazione.

Per il resto, la promozione rimarrà disponibile solamente per tempo limitato. Infatti, Amazon la indica come "Offerta del giorno" di oggi 17 agosto 2020. Se siete interessati, vi consigliamo dunque di fare un salto sul portale dell'azienda di Jeff Bezos.